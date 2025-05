Violenza sulle donne Fiorella Mannoia | “Dobbiamo combattere gli stereotipi e insegnare che la donna non è oggetto”

Fiorella Mannoia, in un’intervista con Fanpage, sottolinea l'importanza della musica nella lotta contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. Secondo l'artista, è fondamentale educare e sensibilizzare la società, affinché il rispetto e la dignità femminile siano valori condivisi. Scopri come la musica possa diventare un potente strumento di cambiamento.

Fiorella Mannoia ha spiegato a Fanpage cosa può fare la musica per combattere la violenza sulle donne e gli stereotipi

