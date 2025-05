Violenza sessuale su donna di 64 anni fermato 25enne maghrebino

Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso Trebisacce, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 25 anni di origini maghrebine è stato arrestato dai carabinieri. La vittima, una donna di 64 anni, ha subito un'aggressione che ha sollevato preoccupazione e indignazione nella comunità locale. Le indagini sono in corso per fare chiarezza sull'accaduto e garantire giustizia.

Un venticinquenne di origini maghrebine è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri a Trebisacce, in provincia di Cosenza... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza sessuale su donna di 64 anni, fermato 25enne maghrebino

Se ne parla anche su altri siti

Violenza sessuale su una donna di 64 anni, fermato un 25enne nel Cosentino; Molestie sessuali nella casa famiglia: la vittima è una 16enne con disabilità, uomo di 64 anni condannato; Seguita e violentata per strada: vittima una 64enne, fermato un 25enne; Violenza sulle donne a Orvieto Lara Ghiglione presenta Come farfalle nella ragnatela. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Violenza sessuale su una donna, arrestato un 25enne - E' accaduto a Trebisacce. L'uomo avrebbe seguito la vittima, di 64 anni, e avrebbe abusato di lei in un luogo pubblico. Indagine dei carabinieri ... 🔗Come scrive rainews.it

Violenza sessuale su una donna, un fermo nel cosentino - (ANSA) - TREBISACCE, 27 MAG - Avrebbe seguito per strada una donna di 64 anni e, dopo averla raggiunta, avrebbe abusato di lei. Un venticinquenne di origini maghrebine è stato sottoposto a fermo di in ... 🔗Si legge su msn.com

Violenza sessuale su una donna di 64 anni, fermato un 25enne nel Cosentino - Si tratta di un giovane di origine maghrebina. Avrebbe costretto la vittima da avere un rapporto non consenziente ... 🔗Lo riporta corrieredellacalabria.it

Tentata violenza sessuale e lesioni personali.Arrestato 64enne