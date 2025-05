Violenza donne Valditara | Basta cultura maschilista vogliamo relazioni sane

Nell'ambito della lotta contro la violenza sulle donne, il Val d'Isara si distingue per l'impegno a promuovere una cultura del rispetto e delle relazioni sane. Nel settembre 2024, si sono introdotte nuove linee guida nell'educazione civica, ponendo l'accento sull'importanza di educare al rispetto verso tutte le persone, con particolare attenzione alle donne. Un passo fondamentale per combattere la cultura maschilista e costruire comunitĂ piĂą inclusive.

“Voglio ricordare a tutti che noi siamo stati i primi, giĂ a settembre 2024, a inserire nelle nuove linee guida dell’educazione civica, come obiettivo obbligatorio di apprendimento, l’educazione al rispetto verso la donna, in particolare, ma verso qualsiasi essere umano e all’educazione a relazioni corrette, positive”. Così il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, rispondendo alle critiche sull’obbligo di consenso dei genitori per l’insegnamento dell’educazione all’affettivitĂ nelle scuole, a margine dell’evento finale dei Giochi della GioventĂą a Roma. Nel ricordare le diverse iniziative promosse dal suo ministero, Valditara sottolinea come “noi vogliamo affrontare a 360° non solo il tema dei femminicidi, ma anche quello delle violenze sessuali, morali, della discriminazione sul posto di lavoro, del catcalling... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Violenza donne, Valditara: “Basta cultura maschilista, vogliamo relazioni sane”

