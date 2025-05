Violento urto all' incrocio un' auto finisce cappottata | due donne in ospedale

Un violento incidente stradale ha coinvolto un'auto ribaltatasi all'incrocio tra via del Sale e via Casimpane a San Zaccaria, causando il ricovero in ospedale di due donne. L'incidente, avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, è attualmente oggetto di indagini da parte della Polizia Locale di Ravenna, per chiarire la dinamica e le cause del sinistro.

Un violento impatto all'incrocio ha portato un'auto a ribaltarsi, mentre due persone sono finite in ospedale. Il tutto è accaduto poco dopo le 7 di questa mattina, a San Zaccaria, all'incrocio tra via del Sale e via Casimpane. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Ravenna, una...

