Violento incidente a Moglia auto si ribalta fuori strada | ragazza di 20 anni tra la vita e la morte

Un tragico incidente stradale ha scosso Moglia, nel Mantovano, quando un'auto guidata da un giovane di 25 anni si è ribaltata, portando a gravi conseguenze. La passeggera di 20 anni è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed ora lotta tra la vita e la morte. Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, mentre la comunità è in apprensione per le sue condizioni.

Mantova – Erano da poco passate le 13 quando l’auto guidata da un giovane di 25 anni si è ribaltata violentemente in via Tullie a Moglia, nel Mantovano, finendo fuori strada in circostanze ancora da chiarire. Nello schianto, la passeggera di 20 anni, sbalzata fuori dall’abitacolo durante il terribile impatto, ha riportato traumi gravissimi a cranio, torace e addome. La ragazza è stata immediatamente trasportata in codice rosso con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici stanno lottando per salvarle la vita. Le sue condizioni sono critiche e destano profonda preoccupazione tra familiari e amici... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento incidente a Moglia, auto si ribalta fuori strada: ragazza di 20 anni tra la vita e la morte

