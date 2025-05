Violento impatto tra moto e auto | una persona in codice rosso

Un grave incidente si è verificato oggi a Oria, in contrada Sant'Andrea, dove una moto e un'auto sono entrate in collisione. L'impatto, avvenuto poco dopo le ore 13, ha lasciato il conducente della moto in codice rosso, richiedendo un immediate intervento dei soccorsi. La provincia è attualmente al vaglio dell'accaduto, mentre la viabilità nella zona risente della situazione.

ORIA - Incidente in contranta Sant'Andrea a Oria. Il violento impatto, poco dopo le ore 13 di oggi, martedì 27 maggio 2025, ha riguardato una moto ed un'auto lungo la provinciale che collega la superstrada Brindisi-Taranto al centro abitato di Oria. Il conducente della moto è stato trasportato...

