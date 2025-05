Violenta una donna in strada nel cosentino fermato un venticinquenne

Un venticinquenne di origini maghrebine è stato arrestato dai carabinieri di Trebisacce, in provincia di Cosenza, con l'accusa di aver violentato una donna di 64 anni in strada. L'indagine rivela che l'uomo l'ha seguita fino a raggiungerla e aggredirla, suscitando shock e indignazione nella comunità locale.

AGI - Avrebbe violentato una donna in strada. I carabinieri della Stazione di Trebisacce (Cs) hanno fermato un 25enne di origina maghrebina, accusato di violenza sessuale ai danni di una donna straniera di 64 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe seguito la donna e, una volta raggiunta, l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale non consenziente, il quale sarebbe stato consumato in strada. Le indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno consentito di accertare alcuni elementi ritenuti idonei a procedere al fermo del giovane, che e' stato portato nel carcere di Castrovillari... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Violenta una donna in strada nel cosentino, fermato un venticinquenne

Cosa riportano altre fonti

Violenza sessuale su una donna di 64 anni, fermato un 25enne nel Cosentino; Seguita e violentata per strada: vittima una 64enne, fermato un 25enne. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Violenza sessuale su una donna, un fermo nel cosentino - Un venticinquenne di origini maghrebine è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri a Trebisacce, in provincia di Cosenza, con l'accusa di violenza sessuale. Secondo la ... 🔗msn.com scrive

Colpita e uccisa in strada mentre faceva jogging nel Cosentino, confessa il cognato - L'uomo avrebbe avvicinato la donna in strada colpendola violentemente al ... sgomenta la comunità del comune dell’Alto Tirreno Cosentino dove la dottoressa era benvoluta, anche perché l ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Chiede aiuto in strada, poi la violenta - (ANSA) - RAGUSA, 9 SET - Ferma un'auto di notte per strada chiedendo aiuto per la moglie, ma è una scusa per fermare una giovane donna e violentarla per ore. La polizia dopo 12 ore lo ha ... 🔗Secondo ansa.it

#Napoli.#Rissa tra due donne con “strascino” a Piazza Nazionale #cronaca #cronachedellacampania