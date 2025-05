Violenta rissa in stazione tra tre persone una cade sui binari e si ferisce

Una violenta rissa ha avuto luogo lunedì 26 ottobre nello scalo merci della stazione di Ferrara, coinvolgendo tre persone. Durante lo scontro, uno dei partecipanti è caduto sui binari, riportando ferite. Le indagini sono ora condotte dalla polizia, che sta analizzando i filmati registrati, recentemente condivisi online.

Una violenta rissa all’interno dello scalo merci della stazione. E’ quanto avvenuto lunedì 26 a Ferrara e ora sotto indagine da parte della polizia. Gli agenti hanno infatti visionato le immagini di un video – trasmesso poi sul web – in cui si vedrebbero tre soggetti stranieri protagonisti di una... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Violenta rissa in stazione tra tre persone, una cade sui binari e si ferisce

Cosa riportano altre fonti

Lite tra vicini sfocia in violenta rissa dentro a un bar di Pineto, denunciate 8 persone; Pugni e bottigliate ai giardini, un giovane ricoverato in ospedale; Sangue e bottigliate davanti alla stazione, altra serata violenta a Sarzana; Palermo violenta, due giovani massacrati dal branco in via Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roma, movida violenta ai Parioli: maxi-rissa tra baby gang alla festa abusiva in strada. Un migliaio di ragazzini e gli scontri tra bande - Movida selvaggia - in strada - sabato notte ai Parioli. Una maxi-rissa è scoppiata al culmine di una festa abusiva a tema alcol & Co. nei pressi di un chiosco in viale della Moschea. 🔗Segnala ilmessaggero.it

Violenta rissa nei pressi di una discoteca, tre denunce - 29 APR - Avrebbero partecipato a una violenta rissa nei pressi di una discoteca tre persone denunciate dai carabinieri al termine di un'attività di indagine. I militari della stazione carabinieri ... 🔗ansa.it scrive

Roma, rissa sulla metro: in tre si affrontano armati tra passeggeri in fuga - (Adnkronos) – Una violenta rissa è scoppiata, intorno alle 13.30, su un vagone della metro B, alla stazione Tiburtina ... hanno rintracciato tre uomini, tutti maghrebini, ancora impegnati ... 🔗Riporta msn.com

VIOLENTA RISSA IN STAZIONE