Violenta e minaccia di morte tre donne nell’appartamento di un parente | arrestato 31enne

Un triste episodio di violenza domestica si è consumato in un appartamento, dove un 31enne è stato arrestato dopo aver minacciato di morte tre donne. L'uomo, legato da vincoli familiari, pretendeva pagamenti per l'affitto e le utenze, oltre a una percentuale sui guadagni provenienti dalla loro attività di prostituzione, costringendole a vivere in una situazione di paura costante. Continua a leggere...

L'uomo pretendeva che le tre donne gli pagassero l'affitto e le utenze, ma voleva anche il 50% di quello che ricavavano dalla loro attività di prostituzione. Le tre erano costantemente minacciate, e vivevano nel terrore... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Violenta e minaccia di morte tre donne nell’appartamento di un parente: arrestato 31enne

Su questo argomento da altre fonti

Violenta e minaccia di morte tre donne nell’appartamento di un parente: arrestato 31enne; Violenta e minaccia di morte prostituta nell'appartamento occupato al parente; Violenta lite tra tre uomini in un locale di Montesilvano, uno minaccia i dipendenti: tutti denunciati; Anziana derubata, intervengono i familiari e vengono massacrati: rapina in casa finisce nel sangue. 🔗Cosa riportano altre fonti

Violenta e minaccia di morte prostituta nell'appartamento occupato al parente - Arrestato un 31enne che aveva affittato l'abitazione a tre "lucciole". A una delle donne, peraltro, imponeva il pagamento di 100 euro giornalieri, oltre alla corresponsione del 50 per cento degli inca ... 🔗Scrive romatoday.it

Reggio Calabria, violenta minorenne e la minaccia di morte: arrestato 17enne - Avrebbe violentato ... di morte per farla tacere. La polizia di Stato del Commissariato di Villa San Giovanni ha arrestato un 17enne accusato di violenza sessuale aggravata e minaccia aggravata. 🔗Segnala msn.com

Minaccia i genitori e distrugge casa sotto l’effetto dell’alcol: patteggia e paga 600 euro - Un operaio trentaduenne, residente nella periferia di Fano, era stato allontanato da casa dopo una violenta lite con i genitori, culminata in minacce di morte e danni alla mobilia. Ieri il patteggiame ... 🔗Da msn.com

Minaccia e violenta la ex fidanzatina per tre mesi, 17enne finisce a Nisida