Violenta bomba d' acqua e grandine sul sorano con accumuli di oltre 40 centimetri

Un violento temporale ha colpito Sora, in provincia di Frosinone, con una straordinaria bomba d’acqua e grandine, provocando accumuli di oltre 40 centimetri. Il pomeriggio è stato particolarmente critico per gli abitanti, mentre il maltempo ha flagellato sia il centro storico che le aree rurali circostanti per oltre due ore, lasciando segni evidenti nella zona.

🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Violenta bomba d'acqua e grandine sul sorano con accumuli di oltre 40 centimetri

