Violazione normativa in materia di lavoro | imprenditore nei guai

A Fasano, un imprenditore e un presunto complice sono stati informati della conclusione delle indagini preliminari per violazioni delle normative lavorative. Le forze dell'ordine hanno scoperto che numerosi lavoratori erano impiegati illegalmente, ponendo così l'attenzione su pratiche irregolari nel mondo del lavoro. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica, evidenziando la necessità di garantire diritti e tutele ai lavoratori.

FASANO - Notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un imprenditore fasanese e di un suo presunto complice, indagati per aver impiegato numerosi lavoratori in violazione della normativa in materia di lavoro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Violazione normativa in materia di lavoro: imprenditore nei guai

MOGC e violazione delle norme sulla tutela di salute e sicurezza sul lavoro; Appalti pubblici: c'è l'esclusione per chi viola le norme di sicurezza sul lavoro; Formazione obbligatoria: senza sicurezza non c'è lavoro, senza regole non c'è futuro; Maxisanzione lavoro nero: quando si rischia la sospensione dell'attività produttiva?.

