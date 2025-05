Viola divieto di avvicinamento alla ex arrestato 46enne

Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno arrestato un 46enne del posto per violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. Questo provvedimento, emesso a febbraio per maltrattamenti, dimostra la continua attenzione delle forze dell'ordine nella tutela delle vittime di violenza. L'uomo, già noto per comportamenti aggressivi, è ora sotto custodia, rendendo evidente la serietà della situazione.

Tarantini Time Quotidiano I Carabinieri della Stazione di Lizzano la scorsa notte hanno arrestato un 46enne del posto per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dalla casa familiare ed alla persona offesa, provvedimento notificato lo scorso mese di febbraio per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Nello specifico l’intervento dei Carabinieri è scattato nella scorsa nottata in seguito alla segnalazione di urla provenienti dall’abitazione della moglie dell’uomo, segnalati da alcuni passanti al numero di emergenza 112 NUE. I militari dell’Arma, giunti sul posto, all’interno dell’abitazione familiare si sono trovati innanzi all’uomo, in dispregio della misura di cui era gravato, hanno proceduto al suo arresto in flagranza di reato ai sensi della normativa sul c... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestato 46enne

