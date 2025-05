Vino territorio cultura | sei giorni di eventi a Pontassieve per il Toscanello d' Oro 2025

Dal 28 maggio al 2 giugno, Pontassieve si prepara a celebrare la 56ª edizione del "Toscanello d'Oro", un evento che unisce vino, territorio e cultura. Per sei giorni, il centro storico del paese si trasformerà in un palcoscenico di sapori, profumi e musica, offrendo un’esperienza unica dedicata alla tradizione enogastronomica toscana e alle sue ricchezze culturali. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vivere.

La tradizionale festa dedicata a “vino, territorio e cultura” è giunta alla sua 56° edizione, ed è pronta a tornare come ogni anno ad animare il centro storico del paese. Dal 28 maggio al 2 giugno, Pontassieve per sei giorni si riempirà di sapori, profumi e musica con la propria... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Vino, territorio, cultura: sei giorni di eventi a Pontassieve per il Toscanello d'Oro 2025

Ne parlano su altre fonti

Dal 28 maggio al 2 giugno 2025, torna il Toscanello d’Oro; Torna il Toscanello d’Oro: sei giorni di sapori e musica; A Pontassieve, dal 28 maggio al 2 giugno 2025, torna il Toscanello d’Oro; Vino e cultura, successo a Udine per le degustazioni guidate nei musei. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna il Toscanello d’Oro: sei giorni di sapori e musica - Da domani al 2 giugno la 56ª edizione della rassegna. Tante attività in programma. fra spettacoli e degustazioni. 🔗Da msn.com

Mario Soldati e il legame tra vino, cultura e territorio - La cultura enogastronomica, quando raccontata con autenticità, diventa uno strumento potente di valorizzazione del territorio. Ogni vino racchiude secoli di tradizione, un forte legame con la terra e ... 🔗Scrive ilpiccolo.net

Morroni, vino per raccontare il territorio e la sua cultura - Il vino rappresenta "un messaggio tra i più autorevoli per raccontare il territorio e la sua cultura". Lo ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura Roberto Morroni intervenendo alla ... 🔗Si legge su ansa.it