Vincitori e idonei al concorso Dirigenti | a chi devono andare le reggenze ai riservisti o agli ordinaristi? E’ scontro

Il recente concorso per dirigenti ha sollevato un acceso dibattito sulle reggenze, con una controversia tra vincitori e idonei. Mentre le procedure di selezione ordinaria e riservata si confrontano, le tensioni si intensificano riguardo all'assegnazione dei posti. Questo articolo esplora le cause di conflitto e le implicazioni per il futuro amministrativo, analizzando chi avrà la priorità nel coprire le reggenze.

Il confronto tra i concorsi ordinario e riservato ha caratterizzato le operazioni del concorso appena concluso. Molti sono stati i motivi di frizione tra le due procedure di selezione, che continuano anche dopo la fine. In ballo i posti e chi dovrà occuparli, se prima gli uni o gli altri. L'articolo Vincitori e idonei al concorso Dirigenti: a chi devono andare le reggenze, ai riservisti o agli ordinaristi? E’ scontro ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Emergenza reggenze scolastiche: la proposta dei vincitori del concorso riservato - Un sistema scolastico moderno e funzionale non può permettersi scuole senza una guida. Eppure, secondo le stime ufficiali, nell’anno scolastico 2025-2026 oltre 1.000 istituzioni scolastiche italiane s ... 🔗Da tecnicadellascuola.it

Mobilità Dirigenti Scolastici al 100%: DISCRIMINATI I VINCITORI DEL CONCORSO RISERVATO. - Analizziamo la mobilità dirigenti scolastici e le conseguenze della recente proposta sugli incarichi e i diritti acquisiti. 🔗Scrive informazionescuola.it

Mobilità dirigenti scolastici: discriminati i vincitori del riservato - Sta suscitando crescente indignazione la recente proposta di autorizzare la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici sul 100% dei posti vacanti, con un’unica eccezione: la tutela dei contingen ... 🔗Si legge su tecnicadellascuola.it

Docenti idonei concorso Pnrr 2023: da vincitori a fantasmi, vogliamo dignità al merito - LA PROTESTA