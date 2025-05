Vincere il Mondiale con il Brasile Ancelotti cerca l’ultima impresa

Carlo Ancelotti si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera, ambendo a portare il Brasile alla vittoria nel mondiale. Da Madrid a Rio de Janeiro, senza fermarsi a casa, il tecnico italiano affronta questa sfida con la sua consueta tranquillità, puntando a coronare il sogno di un Paese che ha già conquistato la Coppa del Mondo cinque volte.

Da Madrid a Rio de Janeiro senza passare da casa. Continua la storia di Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti del pianeta a livello di club. Uno abituato ad alzare i trofei più importanti senza cambiare quel carattere tranquillo. Il paese che ha vinto più volte la Coppa del Mondo (cinque con due finali vinte proprio contro l’Italia, nel 1970 e nel 1994) si affida a un italiano per cercare la scalata alla sesta. Il sentimento popolare sul calcio in Brasile è diverso che in tutto il resto del mondo. La maglia della nazionale è sacra e il paese si ferma quando gioca la Selecao. C’è gente che risparmia per quattro anni pur di essere presente alle fasi finali della Coppa del Mondo con la speranza che sia il Brasile a vincere... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Vincere il Mondiale con il Brasile. Ancelotti cerca l’ultima impresa

Carlo Ancelotti riuscirà a ROMPERE la maledizione del Brasile e vincere il Mondiale? ?? #ancelotti