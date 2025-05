Villorba pronto il nuovo campo da basket all' aperto | Investimento da 100mila euro

A Villorba, si inaugura un nuovo campo da basket all’aperto, frutto di un investimento di 100mila euro. Situato in via della Libertà a Carità, il campo misura 28 metri per 15 metri ed è parte del “Polo dei Giovani”, un'area che ospita anche uno skatepark e un campo da beach volley, offrendo così nuove opportunità per il divertimento e lo sport nella comunità.

Il nuovo campo da basket all'aperto in via della Libertà a Carità, della lunghezza di 28 metri e larghezza di 15 metri, è stato realizzato costruito in area di proprietà comunale all'interno del cosiddetto "Polo dei Giovani". L'area in cui si trovano lo skatepark, il campo da beach volley...

