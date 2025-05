Villa Sofia pronti due nuovi posti letto nella reparto di Terapia intensiva

L'ospedale Villa Sofia Cervello continua a potenziare la propria capacità assistenziale con l'attivazione di due nuovi posti letto nella Terapia Intensiva Post Operatoria (Tipo). Questo intervento, volto a migliorare l'assistenza ai pazienti, si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della dotazione ospedaliera gestito dalla direzione strategica dell'azienda. A breve, saranno disponibili ulteriori due posti letto in caso di emergenza.

