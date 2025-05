Villa Mussolini non è un affare di famiglia

Il futuro di Villa Mussolini si distacca dalle radici familiari della storica figura politica. Annarita Tonini, presidente provinciale dell'Anpi, interviene sul dibattito riguardante la villa, sostenendo l'opportunità di rimuovere il nome Mussolini e sottolineando che la sua gestione non deve più appartenere esclusivamente alla famiglia. La questione si amplifica in un contesto di rivisitazione storica e culturale.

Il futuro di Villa Mussolini non è più affare della famiglia Mussolini, dice Annarita Tonini, presidente provinciale dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani d’Italia. La presidente interviene sul futuro della villa (dopo essersi detta favorevole a cancellarne il nome) replicando a Edda Negri Mussolini, la nipote del Duce, che aveva detto: "Se fossero coerenti dovrebbero raderla al suolo, non solo cambiarne il nome". "Demolirla? Decideranno gli attuali proprietari – ribatte Tonini –. Non sono affari della famiglia Mussolini. E se anche fosse? Non appartiene più a loro, una preoccupazione poco legittima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Villa Mussolini non è un affare di famiglia"

