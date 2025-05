Villa Massoni Sos dei residenti | Lì c’è la nostra memoria storica Si trasformi in centro culturale

I residenti della Rocca guardano con speranza verso Villa Massoni, simbolo della loro memoria storica, ora in attesa di una nuova vita. Con l'asta prossima del 15 ottobre, cresce l'aspettativa di trasformare questo luogo di bellezza in un centro culturale vitale, capace di restituire alla comunità un patrimonio di storie e tradizioni. Un sogno che, nonostante le disillusioni, continua a ispirare.

I residenti della Rocca sono preoccupati, vagamente disillusi ma ancora ci sperano che Villa Massoni possa tornare agli antichi splendori. Quel sogno che fa tirare su un lato della bocca e sospirare. Sì perché adesso, in vista dell’asta fissata per il 15 ottobre, si sono riaccesi i riflettori sull’imponente edificio ’addormentato’ a due passi dal centro. Negli anni scorsi i cittadini avevano formato un comitato e attuato iniziative per promuoverne il recupero, lo ricorda Carlo Vignali nel nome della partecipazione ’dal basso’ e di altri residenti: "Era già stata segnalata la gravità della situazione ripetutamente negli anni 2012, 13, 14 e poi nel 2015 – spiega – Lo dicevo allora e lo confermo oggi, tralasciando la “storia” della Villa ormai nota ai locali storici e politici fino al declino recente con i Casonato, e ricordando che dal 1975 è “bene culturale e vincolato” con vigilanza dei sovrintendenti territoriali per le necessarie misure cautelari e preventive, interventi e obblighi conservativi, imposizione ai privati detentori della conservazione del patrimonio culturale-storico... 🔗 Leggi su Lanazione.it