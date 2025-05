Villa Inferno l' Appello riduce le condanne agli imputati dei festini sesso e droga

Il processo d'appello 'Villa Inferno' si conclude con una significativa rimodulazione delle condanne per nove imputati coinvolti in festini di sesso e droga a Pianoro. Tra le decisioni, spiccano sostanziali 'sconti' delle pene, che riducono le responsabilità legate a un caso che ha scosso la comunità bolognese. L'inchiesta, iniziata con l'intervento delle forze dell'ordine, ha rivelato un preoccupante sfruttamento delle relazioni sociali.

Si chiude con la rimodulazione di diverse condanne, in alcuni casi con 'sconti' anche consistenti, il processo d'appello con rito abbreviato 'Villa Inferno' a carico di nove persone per i festini a base di sesso e cocaina in una villa di Pianoro, nel bolognese. A dare il via alla vicenda fu, nel...

