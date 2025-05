Vignali | Risolvere i problemi di traffico lungo l' ex Statale Cisa

Pietro Vignali, rappresentante di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione per affrontare i crescenti problemi di traffico lungo la SP62R, ex statale della Cisa, con particolare attenzione al tratto di via Mantova a Parma. L’iniziativa mira a sollecitare interventi urgenti e a ottenere chiarezza sulle tempistiche per la risoluzione di questa criticità che affligge la viabilità locale.

Risolvere i problemi di traffico che interessano la SP62R, ex statale della Cisa, con particolare riferimento al tratto di via Mantova, a Parma. Pietro Vignali (Forza Italia) ha presentato un'interrogazione per sollecitare interventi urgenti e chiedere conto delle tempistiche previste per la...

