Il processo per la morte di Satnam Singh ha visto oggi un'udienza cruciale presso la Corte d'assise di Latina. L'avvocato della difesa di Lovato ha espresso fiducia nel corretto svolgimento delle procedure, sottolineando l'atmosfera seria e priva di tensioni. Questo momento rappresenta un passo significativo nell'affrontare una vicenda drammatica che ha suscitato grande attenzione.

"Un'udienza importante condotta in modo eccellente dalla Corte d'assise. Siamo fiduciosi perchĂ© non c'è tensione in questo processo. C'è un'impostazione molto seria e corretta". Così ha commentato l'udienza che si è svolta oggi a Latina per la morte di Satnam Singh, il legale della difesa... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - VIDEO | Processo per la morte di Satnam, parla l'avvocato di Lovato

