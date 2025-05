VIDEO | Gran Ballo delle Debuttanti di Modena | gli Allievi Ufficiali danzano per la Ricerca

Eleganza e solidarietà si sono fuse al Gran Ballo delle Debuttanti di Modena, un evento che celebra la cerimonia del Mak P-100 per gli Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare. Quest’anno, l’edizione 2025 ha portato nuove emozioni, sottolineando l'importanza della ricerca e del supporto a cause benefiche, arricchendo una tradizione che unisce arte, cultura e impegno sociale.

