VIDEO Arresto presunti scafisti il Questore | Un’operazione difficile ma fondamentale

Nel porto di Salerno, un'operazione della polizia ha portato all'arresto di due presunti scafisti, un giovane egiziano e un complice, coinvolti nel traffico di migranti. Temendo per la loro vita, i migranti a bordo della ONG Solidaire hanno rivelato di aver pagato fino a 3500€ per il viaggio verso l'Italia, sperando in un futuro migliore. Il questore ha sottolineato l'importanza e la difficoltà di questa operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Fino a 3500€ per il viaggio della speranza quello che li porta in Italia sognando una nuova vita. Tanto i migranti che ieri sono giunti a bordo della ONG Solidaire nel porto di Salerno hanno raccontato di aver pagato a due presunti scafisti, un diciannovenne egiziano ed un diciassettenne sudanese incastrati proprio grazie alle testimonianze di alcuni migranti soccorsi in quattro operazioni diverse nel Mar Mediterraneo. I due presunti scafisti, alla guida di due barconi, sono accusati di aver organizzato il viaggio di 111 migranti, che a bordo di alcuni barconi e insieme ad altri 139 straniere di diverse origini, sono partiti dalle coste libiche fino ad essere salvati dalla Ong battente bandiera tedesca... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Arresto presunti scafisti, il Questore: “Un’operazione difficile, ma fondamentale”

Cosa riportano altre fonti

Arrestati due presunti scafisti sbarcati da Ocen Viking; Ocean Viking, arrestati due presunti scafisti sbarcati dalla nave; Ocean Viking sbarca 276 migranti ad Ancona: arrestati due scafisti egiziani, a bordo anche neonati; Ancona - Arrestati due presunti scafisti a bordo della Ocean Viking. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Arrestati due scafisti egiziani. Decisivi i video dei passeggeri - Nella rete della Squadra Mobile dorica un 22enne e un 23enne, portati a Montacuto. Avevano ancora telefonini satellitari e gps: rischiano pene fino a sedici anni di reclusione. 🔗Da msn.com

Naufragio Cutro: l'arresto del quinto dei presunti scafisti, oggi la consegna dalle autorità austriache del 27enne turco - Dei cinque presunti membri dell’equipaggio, come dei pochi naufraghi sopravvissuti allo schianto costato la vita ad almeno 93 persone, è l’unico che sia riuscito a far perdere le proprie ... 🔗Scrive repubblica.it

Il video dell'arresto degli scafisti egiziani - Barcellona "furioso" dopo il 3-3 contro l'Inter: "Inaccettabile quanto accaduto" Pensioni, trattenuta fino a 200 euro: ecco da quando e per chi Cosa significa la T gialla al casello autostradale ... 🔗Si legge su msn.com

Arresto presunti scafisti