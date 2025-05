Viaggi tra le stelle | i nuovi hotel spaziali sono realtà e costano quanto un attico a Milano

Il turismo spaziale sta per vivere una rivoluzione con l'apertura di hotel orbitanti, regalando la possibilità di dormire osservando la Terra dallo spazio. Queste strutture di lusso, dotate di suite panoramiche, ristoranti gourmet e palestre anti-gravitazionali, promettono esperienze uniche per i viaggiatori abituati al lusso. Con costi comparabili a un attico a Milano, il viaggio tra le stelle diventa finalmente un'opzione concreta.

Dormire guardando la Terra dallo spazio? Sembra la scena finale di un film sci-fi, invece è l’ultima (e serissima) novità del turismo di lusso: stanno per arrivare i primi hotel spaziali veri, completi di suite panoramiche, menù gourmet e addirittura palestre in assenza di gravità. A guidare questa corsa verso l’orbita sono aziende private come Orbital Assembly e Voyager Space, che già parlano di aperture entro i prossimi 3-5 anni. E no, non sarà un viaggio per tutti. Almeno non ancora. Hotel spaziali: cosa sono e come funzionano. L’idea è quella di costruire delle vere stazioni spaziali adibite all’ospitalità: camere private, aree comuni, spazi ricreativi e ambienti controllati per soggiorni (relativamente) comodi in microgravità... 🔗 Leggi su Donnapop.it