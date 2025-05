Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 20 | 25

Il 27 maggio 2025, Astral Infomobilità fornisce un aggiornamento sulla viabilità in Lazio. Nel Raccordo Anulare, il traffico scorre generalmente bene, ad eccezione di alcuni rallentamenti in carreggiata esterna tra Ardeatina e l'autostrada, in direzione di Firenze. Restate con noi per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul traffico nella regione.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare traffico generalmente scorre ad eccezione di alcune cose in carreggiata esterna tra Ardeatina e facciamo l'autostrada dove si segnalano rallentamenti sulla Firenze Roma altezza Fiano Romano in direzione di Firenze a causa di lavori ci spostiamo risolto incidente sulla via Tiburtina nei pressi di Tivoli Terme con la circolazione ora tornata la regolarità e il quadrante sud della capitale invece auto in coda sulla Cristoforo Colombo tra vicini a via di Malafede in direzione di Ostia stavolta per traffico per il trasporto pubblico ho capito proseguiranno fino al 22 giugno lavori di rinnovo dei Binari in via Flaminia Pertanto il tram della linea 2 saranno sostituiti da Busto sia in direzione Piazza Mancini che in direzione piazzale Flaminio infine vi ricordiamo che tra le 8 e le 22 di domani 28 maggio è stato indetto lo sciopero nazionale dei tassisti dalle 10 alle 13 si svolgerà un corso di tassi che partirà da Piazzale Guglielmo Marconi fino a Piazza Bocca della Verità possibile temporanee chiusure e divieti di sosta su cerchi a Piazza Bocca della Verità da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione o in servizio della Regione Lazio