Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 19 | 40

Nell'aggiornamento del 27 maggio 2025, Astral Infomobilità riporta le ultime notizie sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Rallentamenti sono stati segnalati sulla carreggiata interna del raccordo anulare, tra Nomentana e Prenestina, mentre il tratto Urbano della Roma-Fiumicino e la diramazione Roma Sud presentano condizioni miste. Scopri tutti i dettagli per una guida più sicura.

