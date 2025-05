Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 19 | 10

In questo articolo, analizziamo la situazione attuale della viabilità a Roma e nel Lazio, con aggiornamenti significativi forniti da Astral Infomobilità. Segnaliamo code e rallentamenti rilevati lungo il raccordo anulare e sulle principali arterie, tra cui il tratto urbano della A24 Roma-Teramo, offrendo un quadro utile per i cittadini e i pendolari.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nella carreggiata interna del raccordo anulare cose tra Nomentana e spina in esterna invece cose tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud nel tratto Urbano della A24 roma-teramo invece rallentamenti nei pressi di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare auto in coda anche nel tratto Urbano della Roma vicino tra il ponte della Magliana è in quest'ultima direzione facciamo le autostrade dove si segnalano rallentamenti sulla Firenze Roma altezza Fiano Romano in direzione di Firenze a causa di lavori ci spostiamo ancora come di entrambe le direzioni per incidente sulla via polense ad altezza di Corcolle con ripercussioni di traffico anche su via di lunghezza con te anche sulla via Salaria altezza Monterotondo entrambe le direzioni nel quadrante sud della capitale invece auto in coda sulla Cristoforo Colombo vicino a via di Malafede in direzione di Ostia ci spostiamo fuori dalla capitale code sulla via Nettunense in direzione di Anzio nel tratto tra la Pontina è via genio civile da Dario autolinea sono infomobilità tutto grazie per c'è una prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio