Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 18 | 40

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della Regione Lazio. In questo servizio di Astral Infomobilità, vi informeremo sulle condizioni attuali del traffico, con particolare attenzione alla carreggiata interna del Raccordo Anulare e ai principali collegamenti autostradali, come la A24. Rimanete con noi per scoprire tutte le novità e gli sviluppi sulla rete viaria locale.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è la carreggiata interna del raccordo anulare cosetta nome Prenestina in estate Invece quello tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud nel tratto Urbano della A24 roma-teramo invece rallentamenti nei pressi di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare passiamo le autostrade dove si segnalano rallentamenti sulla Firenze Roma altezza Fiano Romano in direzione di Firenze a causa di lavori ci spostiamo ancora con entrambe le direzioni per l'incidente sulla via polense all'altezza di Corcolle con ripercussioni di traffico anche su via di lunghe code anche sulla via Salaria all'altezza a Monterotondo In entrambe le direzioni e quadrante sud della capitale invece auto in coda sulla Cristoforo Colombo tra vicini a via di Malafede in direzione di Ostia ci spostiamo fuori dalla capitale cose sulla via Nettunense in direzione di Anzio nel tratto tra la Pontina è via genio civile Infine per il trasporto pubblico capitolino proseguiranno fino al 22 giugno lavori di rinnovo dei Binari in via Flaminia per tanti tram della linea 2 saranno sostituiti posso sia in direzione Piazza Mancini direzione piazzale Flaminio da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it