Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a un nuovo aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. Oggi, 27 maggio 2025, il servizio di Astral infomobilità vi fornisce informazioni sui rallentamenti in carreggiata interna del Raccordo Anulare e sulle condizioni del traffico tra le principali arterie della capitale, tra cui Prenestina, Fiumicino e Pontina. Rimani aggiornato per viaggiare in sicurezza!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna aumentare Prenestina mentre l'esterna cose tra la Roma Fiumicino Ostiense e poi proseguendo tra la Pontina è la diramazione Roma Sud a siamo in autostrada e dove si segnalano rallentamenti sulla Firenze Roma altezza Fiano Romano in direzione di Firenze a causa di lavori che spostiamo auto in coda In entrambe le direzioni sulla Nomentana tra il raccordo anulare Colleverde a causa di un incidente risolto invece l'incidente avvenuto in precedenza sulla Ardeatina km 17 e 300 con la circolazione ora tornata la regolarità sempre nel quadrante sud della capitale auto in coda sulla Cristoforo Colombo tra Vitinia e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo Infine per il trasporto pubblico o capitolino proseguiranno fino al 22 giugno per lavori di rinnovo dei Binari in via Flaminia pertanto di tram della linea 2 saranno sostituiti da Busto sei in direzione a Piazza Mancini sia in direzione di piazzale Flaminio i dettagli sulle fermate sono consultabili sulla nostra app posso portare alla pagina dedicata da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio