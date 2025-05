Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 12 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità! In questo aggiornamento viabilità della Regione Lazio, vi informiamo su un incidente in fase di risoluzione sul raccordo anulare, carreggiata esterna, che ha provocato code tra la Casilina e lo svincolo per la A24 Roma-Teramo. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti e indicazioni utili per la vostra mobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata esterna a causa di un incidente in via di risoluzione si sono formate code tra la Casilina e lo svincolo per La A24 roma-teramo in interna attualmente la circolazione scorrevole andiamo sulla Ardeatina qui un incidente avvenuto al km 17 e 700 è causa delle code nei due sensi di marcia tra via di Porta medaglia e paglian Casale ci spostiamo sulla storia dove abbiamo code trapunte di papà e lo svincolo Settebagni in direzione Roma poiché è attivo il senso unico alternato per interventi sulle aree verdi sempre per lavori in corso segnaliamo rallentamenti sulla A1 Roma Firenze tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano in direzione di Firenze diamo uno sguardo alle notizie dalla capitale fino al 30 maggio lavori notturni sulla tangenziale est fuori Italico e sulla circonvallazione Salaria in direzione di San Giovanni previsto il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo sbocco della galleria Fleming è l'uscita per via Nomentana in fascia oraria 22 6 del mattino e infine per il trasporto pubblico proseguiranno fino al 22 giugno i lavori di rinnovo dei Binari in via Flaminia pertanto i tram della linea due saranno sostituiti da bus sia in direzione Piazza Mancini che in direzione piazzale Flaminio i dettagli sulle fermate sono consultabili sulla nostra app o sul nostro portale e alla pagina dedicata la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it