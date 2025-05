Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 11 | 25

Ben trovati alla rubrica di Astral Infomobilità, dove analizziamo la viabilità della regione Lazio. Oggi, 27 maggio 2025, il traffico si presenta generalmente scorrevole sulle principali strade, ad eccezione di alcune code sulla Salaria tra Fonte di Papa e lo svincolo Settebagni in direzione Roma, a causa di lavori in corso. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico sia normali sulle principali arterie stradali della Regione ad eccezione di code sulla Salaria tra fonte di papà e lo svincolo Settebagni in direzione Roma poiché è attivo il senso unico alternato per interventi sulle aree verdi adesso Inoltre qualche rallentamento sulla carreggiata esterna del raccordo anulare all'altezza della Prenestina e sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e il bivio per tangenziale è aperto il centro diamo uno sguardo alle notizie dalla capitale fino al 30 maggio lavori notturni sulla tangenziale est in via del Foro Italico e sulla circonvallazione Salaria in direzione San Giovanni previsto il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo sbocco della galleria Fleming è l'uscita per via Nomentana in fascia oraria 22 6 del mattino e infine Suvvia stoforo Colombo proseguiranno fino al 31 maggio i lavori di potatura nel tratto tra Piazzale Colombo e via di Malafede In entrambe le direzioni di marcia con restringimento della carreggiata e le chiusure in fascia oraria 9:30 16:30 la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento il servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 11:25

