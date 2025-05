Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 10 | 25

In questo aggiornamento di Astral Infomobilità del 27 maggio 2025, vi presentiamo la situazione attuale della viabilità nella regione Lazio. Riguardo al raccordo anulare, si segnalano code e rallentamenti in diverse tratte, con traffico congestionato sia in carreggiata interna che esterna. Restate con noi per ulteriori dettagli e consigli utili per gli automobilisti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna segnaliamo code a tratti tra diramazione Roma nord e Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia in carreggiata esterna rallentamenti all'altezza della Aurelia è tra le uscite Roma più fino puntina è proprio sulla Pontina il traffico è rallentato tra Tor de' Cenci via dell'Oceano Atlantico verso l'Eur nella stessa direzione sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio ancora trafficato il tratto Urbano della A24 roma-teramo confine tra fiorentini e il video per la tangenziale est in direzione centro sempre in ingresso a Roma traffico rallentato sulla Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa code sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe ricordiamo tutto Infine le notizie della capitale fino al 30 maggio lavori notturni sulla tangenziale est in via del Foro Italico e sulla circonvallazione Salaria in direzione San Giovanni prevista restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo sbocco della galleria Fleming è l'uscita per via Nomentana in fascia oraria 22 6 del mattino prestare attenzione alla segnaletica