Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura La Flaminia riso per incidente avvenuto in precedenza all'altezza del raccordo ma permangono code per traffico intenso fino a via dei Due Ponti in direzione centro sempre in ingresso a Roma traffico rallentato sulla Cassia tra il raccordo Tomba di Nerone e code sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra diramazione Roma nord e Tiburtina Più avanti si va in coda tra Casilina e Appia in carreggiata esterna segna diamo code a tratti tra Cassia Veientana e Trionfale È tra la Roma Fiumicino e la Pontina per le difficoltà di immissione sul raccordo permangono le code anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova trafficato anche il tratto Urbano della A24 roma-teramo file tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro è tratto il raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino si rallenta tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur infine diamo uno sguardo al quadrante sud della capitale sulla Pontina rallenta i residui tra via del Genio Civile Aprilia a seguito della risoluzione dell'incidente avvenuto in precedenza più avanti traffico rallentato tra Spinaceto e Viale dell'Oceano Atlantico sulla Colombo via Pindaro e via di Malafede sulla via del mare code tra Acilia e Casal Bernocchi ricordiamo in tutti i casi verso Roma