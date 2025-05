Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 07 | 25

Benvenuti nell'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio. In questo servizio di Astral Infomobilità, esamineremo la situazione del traffico del 27 maggio 2025, evidenziando le problematiche attuali sulle principali arterie, inclusi i rallentamenti sul raccordo anulare. Rimanete con noi per tutti i dettagli e gli aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione già piuttosto senza sulle principali arterie regionali iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata interna consuete code tra Casilina e Appia in esterna si rallenta tra Prenestina e Nomentana e tra Trionfale via Aurelia per le difficoltà di immissione sul raccordo si sono formate code anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova trafficato anche il tratto Urbano della A24 roma-teramo file tra raccordo il bivio per la tangenziale est verso il centro sempre in ingresso a Roma si procede incolonnati sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali traffico intenso Anche sulla Nomentana all'altezza di Colleverde e sulla Appia tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo il fine nel quadrante sud della capitale sulla Pontina code a tratti tra Pomezia grafica sulla Colombo Si procede a rilento tra via di Acilia via di Malafede sulla via del mare code tra Acilia e Vitinia In tutti i casi in direzione Roma