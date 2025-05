Viabilità A1 | chiuso il tratto Fidenza-Fiorenzuola verso Milano

Il tratto autostradale A1 compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano, sarà chiuso per lavori di pavimentazione nelle notti di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 maggio, dalle 21 alle 5. Durante questo periodo, anche la stazione di Fidenza non sarà accessibile in entrata. Gli automobilisti sono invitati a pianificare i propri viaggi di conseguenza.

