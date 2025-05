Via Veneto scontro tra tre monopattini | feriti due amici

Il pomeriggio del 26 maggio ha visto un incidente in Via Veneto, dove tre giovani amici, tutti tra i 20 e i 24 anni, si sono scontrati su monopattini elettrici. L'incidente, avvenuto mentre si dirigevano verso piazzale Genova e partivano dalla Besurica, ha lasciato due di loro feriti. I dettagli sull'accaduto stanno ancora emergendo mentre si indaga sulle dinamiche dello scontro.

Nel pomeriggio del 26 maggio lungo Via Veneto, tre amici in monopattino - tutti di età compresa tra i 20 e i 24 anni - che erano ciascuno sul proprio monopattino elettrico, si sono scontrati in mezzo alla strada, mentre erano diretti verso piazzale Genova e provenivano dalla Besurica... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Via Veneto, scontro tra tre monopattini: feriti due amici

Altre fonti ne stanno dando notizia

Via Veneto, scontro tra tre monopattini: feriti due amici; Frontale sulla tangenziale a Portogruaro, morto un sessantenne; Arezzo, scontro tra furgone e bici: ferito un uomo di 41 anni; Schianto tra furgone e bicicletta, 41enne ferito. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scontro in via Emilio Greco: tre i mezzi coinvolti - Alle ore 14:20 del primo pomeriggio odierno, 21 maggio, in via Emilio Greco a Rieti si è verificato uno scontro tra tre automezzi: da una prima sommare ricostruzione sembrerebbe che una vettura che si ... 🔗Secondo rietinvetrina.it

Scontro tra auto e autobus, tre feriti - QUINTO VICENTINO (Vicenza) Alle ore 12.45, i vigili del fuoco sono intervenuti nel sottopasso di via Vittorio Veneto a Quinto Vicentino per lo scontro tra un’auto e un bus della linea 5 del ... 🔗Da corrieredelveneto.corriere.it

Scontro tra un furgone e un autoarticolato in A4, un morto - Il conducente di un furgone è morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 13.30 sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Bivio A4/A57 e Meolo Roncade, in dir ... 🔗Come scrive msn.com

SCONTRO FRONTALE IN VIALE VITTORIO VENETO: TRE FERITI