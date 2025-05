Via Pieroni | ladri tentano di sfondare la vetrata di Sakura con un tombino poi la fuga a mani vuote

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, il ristorante giapponese Sakura, situato in via Pieroni, è stato preso di mira da ladri che hanno tentato di sfondare la vetrata con un tombino. Nonostante i loro sforzi, i malviventi sono riusciti a fuggire a mani vuote dopo aver tentato invano di forzare la grata della finestra della cucina.

