Via in lacrime la giudice del processo su Maradona la mossa dopo lo scandalo Le ipotesi dell’annullamento | cosa può succedere

La giudice Julieta Makintach ha lasciato in lacrime il collegio mentre si avvicina la sentenza sul caso Maradona. Accusata di collusione con una casa di produzione, la sua condotta ha sollevato interrogativi su un possibile annullamento del processo. L'articolo esplora le implicazioni legali e le conseguenze di questo scandalo, che potrebbe influenzare il destino della giustizia legata alla scomparsa del noto campione argentino.

Ha abbandonato il collegio dei giudici, incaricati di emettere la loro sentenza sul caso riguardo alla morte di Diego Armando Maradona, la magistrata Julieta Makintach. La 47enne, querelata dagli avvocati della famiglia del Pibe, è sospettata di essersi accordata con una casa di produzione per un documentario non autorizzato sul processo, del quale sarebbero già pronti la sceneggiatura e il titolo Giustizia Divina. È stata la stessa avvocata penalista, dopo sette giorni di silenzio e negazione, a fare un passo indietro tra le lacrime: «Non ne sapevo nulla, nemmeno della sceneggiatura», ha detto Makintach... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Via in lacrime la giudice del processo su Maradona, la mossa dopo lo scandalo. Le ipotesi dell’annullamento: cosa può succedere

