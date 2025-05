Via Di Dio in abbandono | rifiuti erbacce e segnalazioni che cadono nel vuoto

In via Alfredo e Antonio Di Dio, nel quartiere Sampolo, la situazione è di completo degrado. Cassonetti stracolmi, rifiuti sparsi e vegetazione incolta rendono l'area inaccessibile e trascurata. Le segnalazioni dei residenti sembrano cadere nel vuoto, alimentando un clima di frustrazione e abbandono. È urgente intervenire per restituire decoro e sicurezza a questa parte della città.

Da settimane, in via Alfredo e Antonio Di Dio (zona Sampolo), i cassonetti traboccano di rifiuti. Attorno si accumulano cartoni abbandonati e sporcizia di ogni genere. Inoltre, le erbacce alte crescono indisturbate tra le fessure dei marciapiedi, rendendo l’area ancora più trascurata e difficile... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Di Dio in abbandono: rifiuti, erbacce e segnalazioni che cadono nel vuoto

