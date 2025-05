Vi spiego le criptovalute piacciono a chi cerca l’anonimato ma con le truffe molti perdono tutto

In un mondo dove le criptovalute attraggono chi desidera anonimato e libertà finanziaria, il rischio di truffe è sempre in agguato. Il generale Antonello Mancazzo, comandante del nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, offre una riflessione equilibrata: invece di demonizzare queste innovazioni, è fondamentale affrontare e correggere le problematiche legate alla loro diffusione. Scopriamo di più sulle vulnerabilità e le opportunità del criptosistema.

Parla il generale Antonello Mancazzo, comandante del nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di Finanza: “Ma non demonizziamole, bisogna correggere le storture”... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Vi spiego le criptovalute, piacciono a chi cerca l’anonimato ma con le truffe molti perdono tutto”

