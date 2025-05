“Veterocomunisti si sfasciano perderanno al referendum” | il flop delle Elezioni amministrative visto da destra

In questo articolo analizziamo il flop elettorale dei "veterocomunisti" attraverso la lente della destra, evidenziando come la negazione della realtà e la minimizzazione della sconfitta siano strategie comuni. Inoltre, esploreremo le opinioni paradossali riguardanti il referendum, offrendo una panoramica su come questi eventi riflettano le dinamiche politiche attuali. Una riflessione sull'effettivo stato di salute della sinistra in un contesto di crescente disaffezione.