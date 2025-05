Vertice di maggioranza Meloni serra le file e invoca lo spirito di squadra FdI | Italiani con noi

Nell'incontro di maggioranza tenutosi a Palazzo Chigi, il Premier Meloni ha richiamato all'unità interna di Fratelli d'Italia, sottolineando l'importanza di affrontare le divisioni che lacerano il centrodestra. Tra i temi discussi, la politica internazionale e le questioni fiscali, Meloni ha invocato lo spirito di squadra per garantire coesione e solidità al governo.

Roma, 27 maggio 2025 – Il monito sarebbe arrivato comunque. Si prevedeva anzi che ieri, nel v ertice di maggioranza convocato per pranzo a Palazzo Chigi, la premier volesse affrontare gli svariati elementi di divisioni che agitano il centrodestra: dalla politica internazionale alle tasse passando per le misure antimafia relative al Ponte sullo Stretto. In mezzo però è arrivata la mazzata: una sconfitta alle amministrative che, pur se prevista, non è per questo meno dolorosa. Prima della chiusura delle urne, quando il verdetto è già chiaro, Giorgia incalza i suoi due vicepremier invocando "lo spirito di squadra "...