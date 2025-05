vertenza asidep oggi il confronto in prefettura ad avellino

Oggi, lunedì 27 maggio 2025, alle ore 16.30, si svolgerà presso la Prefettura di Avellino un’importante riunione per discutere la vertenza che coinvolge ASIDEP srl e il Consorzio ASI. L'incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dei lavoratori, con l’obiettivo di trovare soluzioni alle problematiche attuali e garantire il futuro della società e delle sue maestranze.

