Verso l’estate il caos bagnini Arriva la risposta | Serve prevenzione non altri test

Con l'arrivo dell'estate, il dibattito sulla sicurezza in spiaggia si intensifica, evidenziando il caos che coinvolge i bagnini. Gabriele Meucci, esperto nel salvataggio in mare, sostiene che la chiave per prevenire incidenti non risiede nell'aumentare i test per i bagnini, ma nel migliorare le strategie di prevenzione. Un approccio che mira a garantire una stagione estiva più sicura per tutti.

Pisa, 27 maggio 2025 – "Si muore dove manca la prevenzione, non dove i bagnini sono più lenti a nuotare". L'opinione è di chi con il salvataggio in mare ha avuto a che fare per una vita intera: Gabriele Meucci, collaboratore della Salvamento Pisa e figlio di Fiorenzo Meucci, figura storica della Sezione pisana della Società Nazionale di Salvamento, che per oltre trent'anni ha formato intere generazioni di bagnini. Meucci interviene sul tema della carenza di bagnini lungo le spiagge pisane, un'emergenza raccontata da La Nazione nei giorni scorsi, che – secondo le stime fornite dal presidente di Fiba Confesercenti Pisa, Gianluca Tiozzo – vedrebbe mancare all'appello fino a 80 unità...

