Verso la World Cup Final Piazza Prampolini ospita la magia del pattinaggio

La World Cup Final di pattinaggio artistico arriva a Reggio, trasformando Piazza Prampolini in un palcoscenico di straordinaria bellezza. L'Artistic International Series riunirà i migliori atleti del mondo, pronti a competere in uno spettacolo che promette emozioni e colpi di scena in tutte le specialità . Un evento imperdibile per gli appassionati di questo affascinante sport!

ll grande spettacolo del pattinaggio artistico mondiale arriva a Reggio con Artistic International Series - World Cup Final: un evento unico che vedrà protagonisti i migliori atleti del panorama internazionale, pronti a sfidarsi in tutte le specialità di questa disciplina affascinante. Media partner dell’evento è QN-Il Resto del Carlino. Dalla perfezione tecnica del singolo maschile e femminile alla spettacolarità acrobatica delle coppie artistico, dall’armonia della solo dance alla fusione tra musica e movimento tipica delle coppie danza. E ancora, la sincronia perfetta del precision e la creatività esplosiva dei gruppi show... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso la World Cup Final. Piazza Prampolini ospita la magia del pattinaggio

