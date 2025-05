Verso il nuovo Piano urbanistico della città | da giugno al via i sopralluoghi tecnici sul territorio

Il nuovo piano urbanistico della città sta per entrare in una fase cruciale, con l'avvio a giugno dei sopralluoghi tecnici sul territorio. Questi rilievi, che integreranno carte e documenti esistenti, permetteranno di osservare da vicino la vita delle varie zone urbane, fondamentale per la definizione del PUG. Un passo importante verso un'urbanistica più consapevole e attenta alle dinamiche locali.

Carte, documenti e mappature da integrare con i rilievi sul campo, l’osservazione dal vivo, per toccare con mano la vita delle varie zone della città. Il percorso verso la definizione del Pug, il piano urbanistico generale della città, si appresta ad entrare in una nuova fase con l’avvio a... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Verso il nuovo Piano urbanistico della città: da giugno al via i sopralluoghi tecnici sul territorio

Ne parlano su altre fonti

Grottaferrata, in mostra le tavole preliminari del piano urbanistico comunale; Via libera alla rinascita dell’ex Feltrificio di Porto Marghera; Mobilità e sviluppo: il Trentino si interroga sul futuro del sistema infrastrutturale. Presentato il nuovo Rapporto Confcommercio; Approvato il nuovo PRG di Ragusa, PD e Territorio: «Decisivo il nostro contributo, atto di responsabilità verso la città. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo piano urbanistico: partono i sopralluoghi a Rimini - Carte, documenti e mappature da integrare con i rilievi sul campo per toccare con mano la vita delle varie zone della città. Il percorso verso la definizione del Pug, il piano urbanistico generale del ... 🔗Si legge su newsrimini.it

Nuovo volto per Mazara, si va verso il PUG: si accelera sul Documento urbanistico - Il Comune di Mazara del Vallo accelera sul fronte della pianificazione territoriale. Si avvia verso la conclusione della prima fase del nuovo Piano ... 🔗Lo riporta itacanotizie.it

Catania verso il futuro, al via il Forum per il nuovo Piano urbanistico generale - L’Amministrazione Comunale di Catania ha avviato un percorso di ascolto e partecipazione per la redazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug ... Sono queste le coordinate verso cui deve ... 🔗Lo riporta cataniatoday.it

Vico Equense. Verso il nuovo Piano Urbanistico Comunale