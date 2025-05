Verso i ballottaggio il caso Taranto e la Lega Parla Durigon | Un accordo con FI e FdI ancora non c’è ma lo auspichiamo

In vista del ballottaggio dell'8 e 9 giugno, Taranto si prepara a una competizione politica intensa, con la Lega che esplora possibili alleanze con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Durigon, esponente della Lega, sottolinea l'importanza di un accordo, mentre la discussione sui risultati del primo turno si archivia per far spazio a nuove strategie. La situazione politica nella storica sede dell’Ilva potrebbe riaccendere tensioni nel centrodestra.

Archiviata la discussione per i risultati del primo turno, per molte città, tra cui Taranto è già tempo di guardare avanti. Proprio la sede dell’Ilva, potrebbe riaccendere la tensione nella coalizione di centrodestra. Il ballottaggio dell’8 e 9 giugno si avvicina, e i due candidati in testa, Paolo Bitetti per il centrosinistra – che ha ottenuto circa il 37,3% – e Francesco Tacente, sostenuto dalla Lega e da liste civiche, che ha preso il 26,1% dei voti – devono ora decidere come giocare le loro carte. Fratelli d’Italia e Forza Italia avevano schierato un altro candidato, Luca Lazzaro, che è arrivato al 19,4%... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Verso i ballottaggio, il caso Taranto e la Lega. Parla Durigon: «Un accordo con FI e FdI ancora non c’è, ma lo auspichiamo»

