Verso conclusione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza nell' area tra Cella e fiume Conca

Sono in fase di conclusione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza nell'area tra la Cella e il fiume Conca, avviati lo scorso novembre. Ultimati i tappetini di asfalto, questi interventi hanno comportato la chiusura al traffico di via Fagnano, migliorando la sicurezza e la fruibilitĂ della zona. Scopriamo i dettagli di questo importante progetto.

Sono in conclusione in questi giorni, con la realizzazione dei tappetini di asfalto, gli importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza della zona compresa tra la Cella e il fiume Conca, avviati lo scorso novembre con la chiusura al traffico di via Fagnano. I lavori hanno... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Verso conclusione i lavori di manutenzione e messa in sicurezza nell'area tra Cella e fiume Conca

