Veroli Ivan Viti eletto segretario cittadino di Forza Italia Nuovo slancio per il partito

Sabato 24 maggio, il congresso cittadino di Forza Italia a Veroli ha rappresentato un momento decisivo per il partito, con una partecipazione vivace e coinvolgente. Durante l’assemblea, Ivan Viti è stato eletto all’unanimità nuovo segretario cittadino, portando un rinnovato slancio e ambizioni per il futuro politico della comunità locale. Un evento che segna l'inizio di una nuova era per Forza Italia a Veroli.

Sabato 24 maggio si è tenuto, in un clima di grande partecipazione e condivisione, il congresso cittadino di Forza Italia a Veroli, un appuntamento cruciale per il futuro politico del territorio. L’assemblea ha sancito l’elezione all’unanimità di Ivan Viti come nuovo segretario cittadino e del... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Veroli, Ivan Viti eletto segretario cittadino di Forza Italia. Nuovo slancio per il partito

Se ne parla anche su altri siti

Veroli, ecco tutte le preferenze - Ivan Belli 12 , Denis Campoli detto Denis 237 ... Marrocco 33 , Antonietta Trezza 33 , Erika Pazienza 84 , Piero Viti 31 , Rosalba Viva 5 , Gabriele Stirpe 57 , Alessandra Cretaro 11. 🔗Riporta ilmessaggero.it